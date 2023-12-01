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Тюкавин об игре в Европе: «Есть желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Тюкавин об игре в Европе: «Есть желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Сегодня московский клуб и 21-летний форвард продлили контракт до 2028 года. В соглашении нет опции выкупа для клубов Мир РПЛ.

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