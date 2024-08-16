Киевский марш позора: когда по столице советской Украины провели пленных фашистов

16 августа 1944 года в освобожденной столице советской Украины состоялся «парад побежденных». Тысячи немецких офицеров и солдат прошли по улицам Киева — на глазах у ликующих горожан, получивших свободу от оккупации.
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