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Киевский марш позора: когда по столице советской Украины провели пленных фашистов

Киевский марш позора: когда по столице советской Украины провели пленных фашистов

16 августа 1944 года в освобожденной столице советской Украины состоялся «парад побежденных». Тысячи немецких офицеров и солдат прошли по улицам Киева — на глазах у ликующих горожан, получивших свободу от оккупации.

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