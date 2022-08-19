В результате пожара на Художников сгорели два автомобиля

В Выборгском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью тушили пожар. Сгорели два автомобиля. Как сообщает ГУ МЧС по северной столице, минувшей ночью, примерно в 03:35, в дежурную часть поступило сообщение о вспыхнувшем пожаре по проспекту Художников.