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В результате пожара на Художников сгорели два автомобиля

В результате пожара на Художников сгорели два автомобиля

В Выборгском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью тушили пожар. Сгорели два автомобиля. Как сообщает ГУ МЧС по северной столице, минувшей ночью, примерно в 03:35, в дежурную часть поступило сообщение о вспыхнувшем пожаре по проспекту Художников.

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