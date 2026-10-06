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"Пятый канал": массаж у дилетанта может закончиться для пациента инсультом

"Пятый канал": массаж у дилетанта может закончиться для пациента инсультом

Многие люди обращаются к мануальным терапевтам и остеопатам, чтобы снять боль, но резкие манипуляции с позвоночником, особенно с шеей, способны привести к серьезным травмам.

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