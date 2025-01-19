«Как будто в заморозке»: в Госдуме предложили увеличить лимит выплат по ОСАГО

В Госдуму сегодня будет внесен законопроект об увеличении на 30% страховых выплат по ОСАГО. Автор документа, депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил RTVI, что необходимость пересмотреть размер выплат, необходимых для компенсации ущерба в случае ДТП, «назрела давно».