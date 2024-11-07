Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) На Западе обсуждают возможность снять санкции с России в финансовой сфере после инаугурации Трампа и его вступления в должность президента США — Financial Times.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) На Западе обсуждают возможность снять санкции с России в финансовой сфере после инаугурации Трампа и его вступления в должность президента США — Financial Times.
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