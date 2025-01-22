«Смерти не существует!»: почему на самом деле так считают учёные

За все время своего существования человечество создало массу теорий о жизни и смерти. Правда, ни подтвердить, ни опровергнуть ни одну из них пока не удается — даже самые отдаленные и загадочные объекты нашей Вселенной более доступны для изучения, чем то, что находится за порогом смерти.