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Царьград

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Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено в Ростовской области

Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено в Ростовской области

В Ростовской области до 9:00 12 октября действует штормовое предупреждение из-за сильного тумана, который может существенно ограничить видимость на дорогах.

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