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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Китайцы под шумок продали Boeing и Airbus фальшивый титан, который начал ржаветь прямо на самолётах

Китайцы под шумок продали Boeing и Airbus фальшивый титан, который начал ржаветь прямо на самолётах

Ай, китайцы, ай, молодцы. В очередной раз подтвердили слова Задорнова про жителей Запада и дали нам отличный повод посмеяться.

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Комментарии
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Игорь
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16 час.
Михаил Баютин
Если эти боинг и айрбас соглашаются использовать в производстве самолётов материалы по фальсифицированным документам от никому неизвестных фирм, то продукцию, то есть самолёты боинг и айрбас вообще нельзя покупать и использовать. Думаю, сами владельцы компаний боинг и айрбас откажутся летать на своих самолётах.
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15 час.
Николай Берлизов
Очень весело! А ещё веселее то, что основу авиапарка нашего ГВФ стараниями наших правителей  составляет, как раз, творчество фирм &quot;Боинг&quot; и &quot;Эйрбас&quot;. Потому как отечественные &quot;Илы&quot;, &quot;Ту&quot; и &quot;Яки&quot; кое кому показались недостаточно хороши. И посему к концу 2022 года из 723 пассажирских самолетов России только 157 были отечественного производства (и те - &quot;Сухой Суперджет&quot; из не наших комплектующих). Интересно, сколько &quot;Боингов&quot; и &quot;Эйрбасов&quot; Аэрофлота, Уральских авиалиний и т.п. из того самого китайского псевдотитана? И над кем мы в таком случае смеёмся?
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6 час.

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