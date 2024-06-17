Китайцы под шумок продали Boeing и Airbus фальшивый титан, который начал ржаветь прямо на самолётах

Если эти боинг и айрбас соглашаются использовать в производстве самолётов материалы по фальсифицированным документам от никому неизвестных фирм, то продукцию, то есть самолёты боинг и айрбас вообще нельзя покупать и использовать. Думаю, сами владельцы компаний боинг и айрбас откажутся летать на своих самолётах.

Николай Берлизов

Очень весело! А ещё веселее то, что основу авиапарка нашего ГВФ стараниями наших правителей составляет, как раз, творчество фирм "Боинг" и "Эйрбас". Потому как отечественные "Илы", "Ту" и "Яки" кое кому показались недостаточно хороши. И посему к концу 2022 года из 723 пассажирских самолетов России только 157 были отечественного производства (и те - "Сухой Суперджет" из не наших комплектующих). Интересно, сколько "Боингов" и "Эйрбасов" Аэрофлота, Уральских авиалиний и т.п. из того самого китайского псевдотитана? И над кем мы в таком случае смеёмся?