В Индии прошли успешные испытания ЗРК, созданного вместе с Израилем

Успешные испытания зенитной ракеты класса «земля-воздух» средней дальности (MRSAM) провела индийская армия совместно с Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), 4 апреля пишет издание The Economic Times.
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