Каждое утро выпивал 1 стакан горячей воды натощак. Рассказываю, как это повлияло на организм и стоит ли это делать

ЮлияКаждое утро выпивал 1 стакан горячей воды натощак. Рассказываю, как это повлияло на организм и стоит ли это делатьВокруг воды постоянно много информационного шума. И нечему здесь удивляться, потому что вода — основа жизни.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Рэдс"...за несколько минут за 30 минут до завтрака. " Так за несколько минут или за 30 минут?... Автор, смотри, что пишешь❗Людмила СамарскаяАлексей, пить воду утром, даже не горячую, небольшими глотками, на это уйдёт несколько минут, и всё это за 30 минут до завтрака. Я так поняла автора.Вадим БелецкийЧушь какая-то - почему именно горячей, не понимаю совсем? Да ещё приводится какая-то куча разных диагнозов и болезней, которые к выпиванию стакана воды по утрам, не имеют ровным счётом никакого отношения! Я всю жизнь, как минимум лет 40, наверное, выпиваю по утрам стакан кипячёной воды комнатной температуры после чистки зубов и, как-то совсем не озабочиваюсь какими-то надуманными проблемами! Это делается лишь для того, чтобы твой желудок был готов к приёму пищи, от того вода и пьётся за 30 минут до этого приёма пищи! Кажется, подобный вопрос выеденного яйца не стоит, настолько прост и очевиден!Комментировать
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