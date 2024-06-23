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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инна Гончаренко: «К выступлениям в шоу, думаю, Трусова вернется. Что касается большого спорта, здесь я затрудняюсь ответить»

17 июня Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым. «Дело молодое, почему нет? Сейчас у Александры еще и день рождения, ей исполняется 20 лет – это прекрасный возраст, где еще все впереди.

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