Бывший комик разрушил страну МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. За время нахождения Владимира Зеленского у власти Украина оказалась на грани катастрофы, заявил бывший помощник второго президента страны Олег Соскин.
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