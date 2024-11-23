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«Известия»: Россия стала наиболее атакуемой хакерами страной в мире

С 2022 года Россия стала страной с наибольшим количеством хакерских атак в мире. Основным изменением в области киберугроз стало резкое увеличение нападений на отечественные компании и государственный сектор со стороны проукраинских группировок государственных центров.

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