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Жемчужины кинематографа — 15 итальянских актрис, которые достойны восхищения

Жемчужины кинематографа — 15 итальянских актрис, которые достойны восхищения

15 апреля родилась Клаудия Кардинале, итальянская актриса, общественный деятель и красавица. В день рождения замечательной итальянки предлагаем вспомнить о целой плеяде жемчужин итальянского кинематографа, очаровательных актрисах, которые достойны восхищения.

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