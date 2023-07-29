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Монсон – о решении Минеева стать добровольцем: «У меня огромное уважение к Владимиру. Настоящий русский мужик, горжусь им»

«У меня огромное уважение к Владимиру Минееву. Он ставит нужды русских и людей Донбасса выше своих собственных.

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