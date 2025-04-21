Камикадзе-дрон атаковал Горловку в ДНР

Атаке украинских войск с применением беспилотника-камикадзе подверглась Горловка в ДНР. Об этом сообщает 21 апреля управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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