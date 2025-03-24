Гороскоп на апрель 2025 года для всех знаков зодиака

Апрель 2025 года обещает стать месяцем активного роста и обновления во многих сферах нашей жизни. Весеннее тепло пробуждает не только природу, но и наши амбиции, подталкивая к новым свершениям и переосмыслению старых целей.
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