Новогодний стол обойдётся орловцам в 9000 рублей минимум

До Нового года осталось всего 28 дней. И хотя жители Орловской области особенно не придерживаются принципа ранней продуктовой подготовки к главному зимнему празднику, уже стала известная средняя стоимость новогоднего застолья.
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