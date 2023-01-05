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Принцессы наслаждаются зимой в тёплых и красивых нарядах

Принцессы наслаждаются зимой в тёплых и красивых нарядах

Некоторое количество сказок студии Disney показывает заснеженные просторы. Зима — она у нас на дворе, и пока мы решаем, как совместить красивый наряд и возможность не замёрзнуть до состояния сосульки, у принцесс такой проблемы нет среди планов.

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