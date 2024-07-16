В Томской области сотрудники полиции приняли участие в торжественной линейке открытия 48 профильной смена ЮИД

На торжественной линейке открытия смены присутствовали Главный государственный инспектор Томской области Александр Кимович Золотарев и начальник Департамента образования Томской области Юрий Владимирович Калинюк.
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