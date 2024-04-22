Апартаменты еще в девяти зданиях Москвы получат налоговую льготу

На заседании президиума правительство Москвы принято решение о включении в реестр апартаментов, собственникам которых предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц, еще 9 зданий столицы, сообщили в столичном Департаменте экономической политики и развития.
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