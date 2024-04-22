Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Видимо сгноят в румыно-фашистских застенках.В аэропорту Кишин...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, животные.В Краснодаре роди...
  • Владимир Уфимцев
    Позорище!!! Зато по количеству мильярдеров долларовых - впереди планеты всей! И все - "луччие друзья" нашего...Путин заявил, что...

Апартаменты еще в девяти зданиях Москвы получат налоговую льготу

Апартаменты еще в девяти зданиях Москвы получат налоговую льготу

На заседании президиума правительство Москвы принято решение о включении в реестр апартаментов, собственникам которых предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц, еще 9 зданий столицы, сообщили в столичном Департаменте экономической политики и развития.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх