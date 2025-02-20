Комик, ставший диктатором без выборов!: Трамп жёстко наехал на Зеленского

Дональд Трамп жёстко прошёлся по Владимиру Зеленскому. «Подумайте только: имевший скромный успех комик Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать.
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