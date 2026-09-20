Системный кризис капитализма - деградация человечества. А что ждет Россию?

Борис Тросницкий

Автор апеллирует к идеям расовой, этнической чистоты народа, сохранению его национальных традиций и религиозных установок, но все это уже однажды стало преодолеваться новой, классовой идеей, и тогда принесло весьма положительный результат. В статье Автор высвечивает и звериное лицо капитализма в целом, и его «лидеров» и в в первую очередь самых крупных финансовых заправил, показывает их планы по сокращению населения планеты, о чем уже говорили самые радикальные из них и красочно описывает методы уничтожения большей части человечества. Автор высвечивает и цели и методы по леградации населения планеты. Автор делает акцент и на стремлении Запада захватить территорию и ресурсы России, показывает, что таковые попытки (о чем, и мы прежде писали неоднократно) уже предпринимались и раньше. Да, и теперь мы видим очередную попытку. Но что дальше? Автор прав: РФ сегодня напоминает РИ в начале Первой мировой. И неправ: СССР 1930-х годов она не напоминает В СССР 30-х не было такого влияния западного капитала на внутриполитическую ситуацию, была установлена диктатура пролетариата, не было класса буржуазии, способного хоть как-то влиять на политику государства. Законодатели избирались и избирали своих кандидатов из рабочей среды. Народ СССР был воодушевлен общей идеей, и был политически монолитен и активе .В РФ все с точностью до наоборот. Довольно расплывчато звучит тезис о «социальной справедливости». Даже тезис о социальном равенстве не ответит на все вопросы- как к ней обратиться, каким способом, как установить? Нужен «решительный» приемник? Убрать олигархов и либералов? Но как? Ну, либералов можно установив фашизм, но он, фашизм и есть власть олигархии… «Раскулачить» тех же олигархов, оставив право частной собственности на ресурсы, основные фонды, на средства производства? Во-первых, а кто даст? Законодатели сами олигархи и купленные ими их лоббисты. Во-вторых, «решительный» приемник либо слетит в результате «демократического» проигрыша на выборах, или не менее «демократического» решения законодателей, или на него будут спущены СМИ, принадлежащие тем же олигархам. Ну, или погибнет в авиакатастрофе, что тоже вполне вписывается в методологию буржуазной демократии. Еще вариант- переворот с приходом во власть хунты- технология накатанная. Это же аксиома: правитель- приказчик господствующего класса. Если он не выполняет правильно своих функций, он получает дисциплинарное взыскание от правящих- возможно, как, скажем, Николай Второй или как Клинтон, возможно, и как Кеннеди… Или, как король Михай при Муссолини. Да, и убрать, раскулачить олигархов, но оставить право частной собственности- это вывести все общество на новый виток передела сфер влияния: из мелких собственников довольно скоро разовьется новая олигархия. К.Маркс и Ф. Энгельс доказали же, что капиталу свойственно укрупняться- вот поэтому. Да, и ни религия, ни патриотизм в условиях капитализма не помогут: невозможно объединить в монолит общество капиталистическое, где каждый только за себя, где нет общих интересов у собственников- пусть самых мелких- и эксплуатируемых ими масс. Автор постеснялся даже подумать о революционном пути, о пути именно социальной революции. С роспуском буржуазных партий, объединением партий рабочих и установлением диктатуры рабочего класса. Со сносом всей прогнившей системы управления обществом, полной заменой законодательства, начиная с Конституции, отстранением от власти всех чиновников с последующей «зачисткой»- полным отстранением ненадежных, и привлечением опытных надежных к управлению под контролем рабочей партии. С поражением в гражданских правах бывших капиталистов. С полной национализацией частной собственности, а не пересмотром незаконной антинародной приватизации. И не надо уповать на какой-то пресловутый и непонятный «неосталинизм»: для «сталинизма» сперва нужно установить диктатуру пролетариата (и не надо пугаться этого термина!), и нужно понимать, что сталинские методы управления, работавшие тогда на благо народа, в условиях, предложенных Автором будут работать только на благо крупных капиталистов.