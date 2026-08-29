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Кем работали женщины в Древнем Египте: 7 неожиданных профессий

В Древнем Египте женщины могли владеть имуществом, разводиться, лечить людей и даже управлять страной.

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