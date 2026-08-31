Ирина Роднина оценила образование в России и США

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина сопоставила уровень образования в России и США.
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Она и в образовании и эксперт? От скуки на всё руки.