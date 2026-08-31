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Царьград

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Ирина Роднина оценила образование в России и США

Ирина Роднина оценила образование в России и США

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина сопоставила уровень образования в России и США.

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