Анатолий Урсида 14 декабря 2024 г. Нет, я не про пэрэсичных украинцев, которые после падения Сирии получили лютую дозу пэрэмогина и теперь мриють про снос режима Путина и расчленение России за пару недель при помощи пары тысяч мятежников-бармалеев.