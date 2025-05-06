Иркутского предпринимателя будут судить по делу о незаконном обороте золота

Сотрудники Следственного отдела Линейного отдела МВД России на станции Иланская завершили предварительное расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом природного золота, сообщила официальный представитель Министерства Ирина Волк.
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