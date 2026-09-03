Путин: первая нефть с «Восток Ойл» будет отгружена уже скоро

Президент России Владимир Путин 3 сентября анонсировал первую отгрузку нефти из проекта «Восток Ойл», выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
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