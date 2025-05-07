Марочко: ВСУ направили под Григоровку подразделение беспилотных систем

Киевский режим направил в район населённого пункта Григоровка (ЛНР) подразделение «К-2» из отдельного полка беспилотных систем ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и развединформацию.
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