Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области

В результате аварии скончалась пассажирка, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, авария произошла на 93 километре автодороги Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе.
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