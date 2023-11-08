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Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области

Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области

В результате аварии скончалась пассажирка, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, авария произошла на 93 километре автодороги Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе.

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