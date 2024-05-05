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Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Существует мнение, что без Крымского моста жизнь на полуострове остановится, снабжение прекратится, туристы перестанут ездить и вообще этот регион станет самым большим в мире пустырем без каких-либо перспектив.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Типа, на всякий пожарный пора попрощаться с мостом... что за гниды..
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9 час.
Татьяна Царева
ну да..читаешь и от статьи неприятный осадочек
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9 час.
Natalija Osminina
Читаешь и тошнит.. Первый показатель, что авторишка с двойным дном.
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9 час.

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