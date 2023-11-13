Кишиневцы не торопятся просить тепла

Жители столицы не спешат просить поставщика теплоносителя доставить тепло в их дома. Высокая температура на улице заставляет людей мириться с холодом в своих домах и, таким образом, экономить больше денег.
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