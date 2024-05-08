18 мужчин, которых без бороды с трудом узнает родная мать

Женщины обычно не могут понять, какой цвет волос им идет больше. А эти мужчины думают-гадают, что им делать с бородой: брить или нет? В этом нелегком деле они обратились за советом к пользователям соцсетей.
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