Петербурженка отсудила у туроператора 8,4 млн рублей за срыв круиза на Северный полюс

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга взыскал с туроператора ООО «Вот Это Да» более 8 миллионов рублей в пользу туристки Арины Николаевой за отменённый арктический круиз на французском ледоколе класса люкс Le Commandant Charcot.
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