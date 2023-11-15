В парке «Северное Тушино» пройдет бесплатное творческое занятие

19 ноября в парке «Северное Тушино» пройдет увлекательное занятие. Начало мероприятия – в 19:00. «Экомастерская в парке «Северное Тушино» приглашает ребят старше 6 лет освоить интересный вид творчества и научиться делать оригинальные поделки.
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