"Единая Россия" поддержит развитие подходов к строительству социальных объектов

Партия «Единая Россия» оценивает практику, при которой застройщик в рамках комплексного развития территорий возводит социальные объекты с последующей передачей муниципалитету, как перспективную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МО: ПВО сбили 644...
- Замглавы Таганрог...
- Володин: необосно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым