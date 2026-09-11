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"Единая Россия" поддержит развитие подходов к строительству социальных объектов

"Единая Россия" поддержит развитие подходов к строительству социальных объектов

Партия «Единая Россия» оценивает практику, при которой застройщик в рамках комплексного развития территорий возводит социальные объекты с последующей передачей муниципалитету, как перспективную.

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