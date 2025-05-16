В России начнут выпускать автомобили под брендом Tenet

Компания «АГР Холдинг» и китайская Defetoo совместно с Минпромторгом КНР подписали соглашение, которое подразумевает выпуск новых автомобилей в России под брендом Tenet, пишет «Ъ» со ссылкой на слова гендиректора отечественной компании Алексея Калицева.