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Позитив для оптимистов

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Политолог Караганов объяснил русофобию на Западе отсутствием интеллекта

Политолог Караганов объяснил русофобию на Западе отсутствием интеллекта

Смена геополитической парадигмы и борьба с психопатами: интервью с профессором Сергеем Карагановым © РИА Новости Александр Паниотов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США и Европа проводят политику агрессии в отношении России.

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