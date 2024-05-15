Смена геополитической парадигмы и борьба с психопатами: интервью с профессором Сергеем Карагановым © РИА Новости Александр Паниотов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США и Европа проводят политику агрессии в отношении России.