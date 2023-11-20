Инцидент в подмосковном автобусе: мигранты столкнулись со строго безналичным платежом за проезд

Ludmila Krivchun

Правительство так хочет нас приучить к безналичке. Хочет знать все о ваших вкладах и не только о них. При коронавирусе ( не существующем ) они поняли, что люди в основном трусливый, не думающий своей головой народ. И решили нам можно подсунуть все. И опять люди соглашаются, потому что в основном не грамотная масса, вот они нам и вставляют палки в колеса. Кто мне может показать это распоряжение о безналичке за подписью президента? Никто никогда не покажет, потому что двойник Путина не может подписывать это. А с каких пор транспортные предприятия решают за всех кому и как платить? Они имеют на это право? Вот с этим и надо разбираться.