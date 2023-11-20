Стоит всего лишь покинуть пределы Москвы, как оказываешься в новой реальности: мигранты в общественном транспорте и связанные с этим проблемы.
Инцидент в подмосковном автобусе: мигранты столкнулись со строго безналичным платежом за проезд
Комментарии
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Валерий Ребров
Платите дебетовой картой и все решение проблемы,сейчас везде сделали терминалы которые их принимают,так что если не хочешь платить за проезд всегда найдутся причины
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1 час.
Ludmila Krivchun
Правительство так хочет нас приучить к безналичке. Хочет знать все о ваших вкладах и не только о них. При коронавирусе ( не существующем ) они поняли, что люди в основном трусливый, не думающий своей головой народ. И решили нам можно подсунуть все. И опять люди соглашаются, потому что в основном не грамотная масса, вот они нам и вставляют палки в колеса. Кто мне может показать это распоряжение о безналичке за подписью президента? Никто никогда не покажет, потому что двойник Путина не может подписывать это. А с каких пор транспортные предприятия решают за всех кому и как платить? Они имеют на это право? Вот с этим и надо разбираться.
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1 час.
LK
Ludmila Krivchun
Дело не в картах. Они нас приводят к цифровой валюте, при которой будет нами легко управлять. Одним словом путь к рабству.
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1 час.
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