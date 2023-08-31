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Поклонники Наоми Кэмпбелл осудили её коллаборацию с массмаркет-брендом

Поклонники Наоми Кэмпбелл осудили её коллаборацию с массмаркет-брендом

Наоми Кэмпбелл представила свою коллаборацию с брендом PrettyLittleThing, в рамках которой сотрудничала с молодыми дизайнерами Виктором Анате и Эдвином Томпсоном, и столкнулась с критикой со стороны своих поклонников.

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