Поклонники Наоми Кэмпбелл осудили её коллаборацию с массмаркет-брендом

Наоми Кэмпбелл представила свою коллаборацию с брендом PrettyLittleThing, в рамках которой сотрудничала с молодыми дизайнерами Виктором Анате и Эдвином Томпсоном, и столкнулась с критикой со стороны своих поклонников.
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