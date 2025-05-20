🎉ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ🚪 2⃣4⃣ мая 12:00 в "Анкор" ❗Вход БЕСПЛАТНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ желающих, нужно только заполнить форму для регистрации и получить карту события! Мероприятие позволит познакомиться с центром и его деятельностью поближе, а так же отлично провести время и отдохнуть, как новым, так и постоянным гостям❤️ Мы взяли лучшее из наших мероприятий и объединили это в одном дне, когда каждый сможет прекрасно провести время с семьёй и друзьями в компании ушастых гидов!🐴 🐎Показательные выступления учеников по верховой езде 🎯Интересные задания и интерактивы 🥤Еда и напитки 🥰Общение с лошадьми и другими обитателями 🐴Катания верхом 🎁🎊Возможность поучаствовать в лотерее подарков После регистрации на мероприятие всем участникам будет выслана карта события с подробностями о территории, интерактивах и заданиях! Проведите ваши выходные интересно в "Анкор"!💙🐴🌿 Ссылка на регистрацию 👇 https://docs.