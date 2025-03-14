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Бермэн разбил болид «Хааса» в тренировке перед Гран-при Австралии

Бермэн разбил болид «Хааса» в тренировке перед Гран-при Австралии

Новичок «Хааса» Оливер Бермэн досрочно завершил первую тренировку перед Гран-при Австралии – за 22 минуты до появления клетчатого флага англичанин не смог четко проконтролировать прохождение быстрой связки 9-10 поворотов, на высокой скорости проехал по гравийной ловушке, после чего болид развернуло и ударило в стену на выходе из 10-го поворота.

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