Маск анонсировал «уран в Уране» — новый мерч The Boring Company будет светиться в темноте

Илон Маск также заявил, что счётчик Гейгера предложат отдельно в качестве дополнительного аксессуара Илон Маск раскрыл очередную идею для фирменного мерча The Boring Company, обыграв название планеты Уран и химический элемент уран.
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