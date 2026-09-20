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Маск анонсировал «уран в Уране» — новый мерч The Boring Company будет светиться в темноте

Маск анонсировал «уран в Уране» — новый мерч The Boring Company будет светиться в темноте

Илон Маск также заявил, что счётчик Гейгера предложат отдельно в качестве дополнительного аксессуара Илон Маск раскрыл очередную идею для фирменного мерча The Boring Company, обыграв название планеты Уран и химический элемент уран.

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