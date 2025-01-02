Global Look Press/Stefan Sauer/dpa Немецкое руководство должно перестать делать "денежные подарки" украинской стороне после прекращения транзита газа через территорию Незалежной, а также организовать пропуск топлива через газопровод "Северный поток".
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