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В Германии призвали запустить СП после остановки транзита газа через Украину

В Германии призвали запустить СП после остановки транзита газа через Украину

Global Look Press/Stefan Sauer/dpa Немецкое руководство должно перестать делать "денежные подарки" украинской стороне после прекращения транзита газа через территорию Незалежной, а также организовать пропуск топлива через газопровод "Северный поток".

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