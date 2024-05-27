6 лет назад в Таре пропал девятиклассник Дима Колпаков. Он готовился сдавать экзамены, в один из вечеров вышел из дома на пробежку и уже не вернулся.
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6 лет назад в Таре пропал девятиклассник Дима Колпаков. Он готовился сдавать экзамены, в один из вечеров вышел из дома на пробежку и уже не вернулся.