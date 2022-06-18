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Президент «Урала» о зарплатах судей: «Хорошо отсудил – можно повышать оплату. Плохо – должен понимать, что «закопают». Наделал ошибок – получи шиш»

Президент «Урала» считает, что судьям нужно платить достойную зарплату.  «Я за эффективность. Если судья сколько-то матчей хорошо отсудил – можно повышать оплату.

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