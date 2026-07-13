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Регионы России

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В «Краснодаре» признали невозможность замены Сперцяна в ближайшее время

В «Краснодаре» признали невозможность замены Сперцяна в ближайшее время

Руководитель селекционной службы футбольного клуба «Краснодар» Максим Бузникин прокомментировал ситуацию с поиском замены атакующему полузащитнику Эдуарду Сперцяну, который летом перешёл в саудовский клуб «Аль-Ахли» за 25 миллионов долларов.

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