В «Краснодаре» признали невозможность замены Сперцяна в ближайшее время

Руководитель селекционной службы футбольного клуба «Краснодар» Максим Бузникин прокомментировал ситуацию с поиском замены атакующему полузащитнику Эдуарду Сперцяну, который летом перешёл в саудовский клуб «Аль-Ахли» за 25 миллионов долларов.
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