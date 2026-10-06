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Царьград

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Минобороны Румынии подняло истребители F-18 на границе с Украиной

Минобороны Румынии подняло истребители F-18 на границе с Украиной

В ночь с 5 на 6 октября Румыния, обеспокоенная активностью дронов у своей границы с Украиной, подняла истребители F-18.

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