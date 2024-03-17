Турпоток в Крым вырос в полтора раза за 10 лет нахождения полуострова в составе РФ

Туристический поток на Крымский полуостров вырос более чем в 1,5 раза за десять лет нахождения республики в составе России: в 2024-м Крыму выделят субсидию на 142 млн рублей, которая пойдет на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов.
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